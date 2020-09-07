В World Athletics ответили на слова Мутко об астме у норвежских спортсменов

Глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен вспомнил слова бывшего министра спорта России Виталия Мутко, который, по его словам, говорил ему об астме у норвежских спортсменов «на каждой встрече».
«Бывший министр спорта России Виталий Мутко постоянно говорил мне об этом на каждой встрече. Я ему говорил, что я, конечно, норвежец, но о таком лучше рассказывать ВАДА и предлагать при этом пути выхода из ситуации.
С другой стороны, Мутко указывал на использование запрещённых препаратов в спорте. Такие лекарства нужно принимать только тогда, когда человек реально болен. Для этого существуют терапевтические исключения. Хорошо бы кто-нибудь провёл исследование по использованию противоастматических препаратов в разных странах и провёл сравнения», — приводит слова Андерсена VG.
- 7 сентября 2020
-
15:32
-
15:25
-
14:19
-
12:04
-
11:18
- 6 сентября 2020
-
21:38
-
20:45
-
20:13
-
18:33
-
18:23
-
13:28
-
00:16
- 5 сентября 2020
-
23:38
-
22:16
-
21:47
-
19:40
-
19:01
-
18:13
-
18:01
-
17:55
-
17:45
-
17:35
-
17:01
-
16:28
-
15:39
-
15:19
-
12:37
-
12:28
-
11:43
-
01:01
-
00:29
-
00:21
- 4 сентября 2020
-
23:59
-
22:16
-
21:51