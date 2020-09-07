Андерсен: один из руководителей ВФЛА удалил всё, кроме запроса «как удалить все данные»

Глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен рассказал о ситуации с отстранением Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), которая подпала под санкции Всемирного антидопингового агентства из-за допингового скандала.
«ВАДА, кстати, тогда наняло британское агентство по расследованиям. Мы использовали их опыт и взяли некоторые наработки в ситуации с российской лёгкой атлетикой.
К примеру, мы попросили проверить все компьютеры и телефоны у сотрудников ВФЛА. Они думали, что удалили все данные. Один из руководителей удалил всё, кроме последнего поискового запроса «как удалить все данные».
Со временем уже перестаёшь чему-то удивляться. Но несколько неожиданно, что российский допинговый скандал зашёл так далеко. Все эти подмены допинг-проб, дыры в стене лаборатории в Сочи...» — приводит слова Андерсена VG.
- 7 сентября 2020
-
14:19
-
12:04
-
11:18
- 6 сентября 2020
-
21:38
-
20:45
-
20:13
-
18:33
-
18:23
-
13:28
-
00:16
- 5 сентября 2020
-
23:38
-
22:16
-
21:47
-
19:40
-
19:01
-
18:13
-
18:01
-
17:55
-
17:45
-
17:35
-
17:01
-
16:28
-
15:39
-
15:19
-
12:37
-
12:28
-
11:43
-
01:01
-
00:29
-
00:21
- 4 сентября 2020
-
23:59
-
22:16
-
21:51
-
21:35
-
20:29