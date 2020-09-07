Андерсен: один из руководителей ВФЛА удалил всё, кроме запроса «как удалить все данные»

Глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен рассказал о ситуации с отстранением Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), которая подпала под санкции Всемирного антидопингового агентства из-за допингового скандала.

«ВАДА, кстати, тогда наняло британское агентство по расследованиям. Мы использовали их опыт и взяли некоторые наработки в ситуации с российской лёгкой атлетикой.

К примеру, мы попросили проверить все компьютеры и телефоны у сотрудников ВФЛА. Они думали, что удалили все данные. Один из руководителей удалил всё, кроме последнего поискового запроса «как удалить все данные».

Со временем уже перестаёшь чему-то удивляться. Но несколько неожиданно, что российский допинговый скандал зашёл так далеко. Все эти подмены допинг-проб, дыры в стене лаборатории в Сочи...» — приводит слова Андерсена VG.