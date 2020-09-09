Мистер Вселенная умер в 32 года
Знаменитый чешский культурист Якуб Шубрт скоропостижно скончался в возрасте 32 лет. Об этом стало известно из сообщения родственников спортсмена на его странице в «Фейсбуке».
Как сообщает издание Ronnie.cz, причиной смерти Шубрта стала полиорганная недостаточность. Похороны спортсмена пройдут сегодня, 9 сентября, в городе Броумове.
Шубрт приступил к занятим бодибилдингом ещё в подростковом возрасте. В 21 год чешский спортсмен выиграл юниорский турнир «Мистер Вселенная», который проводится под эгидой Национальной ассоциации любительского бодибилдинга (NABBA). В 2014 году Якуб Шубрт занял третье место на турнире Olympia Amateur Europe, проводимый Международной федерацией бодибилдинга и фитнеса (IFBB).
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