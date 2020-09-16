«У нас тут прибыло». Сергей Шубенков во второй раз стал отцом

Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал отцом.
«А у нас тут прибыло», — написал Шубенков на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Сергея Шубенкова в "Инстаграме".
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в продлении сроков выплаты штрафа за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть недопущены к международным соревнованиям.
Шубенков стал трёхкратным чемпионом России. В беге на 110 м с барьерами Шубенков завоевал золото, преодолев дистанцию за 13,31 секунды. Личный рекорд Сергея, он же рекорд России, равен 12,92.
- 16 сентября 2020
-
16:55
-
16:03
-
15:59
-
14:22
-
12:16
-
11:10
-
03:07
- 15 сентября 2020
-
13:11
- 14 сентября 2020
-
21:31
-
20:28
-
19:01
-
18:11
-
17:53
-
16:15
-
14:58
-
13:45
-
10:04
-
09:19
-
00:42
- 13 сентября 2020
-
22:14
-
19:48
-
19:05
-
18:19
-
13:15
-
03:44
- 12 сентября 2020
-
23:37
-
22:37
-
21:28
-
21:01
-
19:01
-
16:59
-
15:56
-
14:59
-
12:19
-
01:54