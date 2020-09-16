«У нас тут прибыло». Сергей Шубенков во второй раз стал отцом

Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал отцом.

«А у нас тут прибыло», — написал Шубенков на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Сергея Шубенкова в "Инстаграме".

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в продлении сроков выплаты штрафа за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть недопущены к международным соревнованиям.

Шубенков стал трёхкратным чемпионом России. В беге на 110 м с барьерами Шубенков завоевал золото, преодолев дистанцию за 13,31 секунды. Личный рекорд Сергея, он же рекорд России, равен 12,92.