Немецкому врачу Марку Шмидту грозит до 10 лет тюрьмы. Он снабжал спортсменов допингом

Немецкому врачу Марку Шмидту грозит до 10 лет лишения свободы за снабжение спортсменов допингом, сообщает AFP. Специалиста обвиняют в организации допинговой сети, связанной с его клиникой в Эрфурте. Шмидт и его подчинённые сотрудничали со спортсменами из разных стран, помогая им использовать кровяной допинг, а также испытывая на них различные препараты. У следствия имеются данные о 23 спортсменах из восьми стран, с которыми работал Шмидт.

Помимо этого Шмидту предъявли обвинение в причинении серьёзных телесных повреждений в 2017 году. У одной из спортсменок возникли побочные эффекты после переливания эритроцитов. Специалист утверждал, что процедура является безопасной и стерильной.

Окончательный вердикт по делу Марка Шмидта ожидается в декабре 2020 года.