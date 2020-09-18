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Немецкому врачу Марку Шмидту грозит до 10 лет тюрьмы. Он снабжал спортсменов допингом

Немецкому врачу Марку Шмидту грозит до 10 лет тюрьмы. Он снабжал спортсменов допингом
Другие / Прочие виды спорта 0

Немецкому врачу Марку Шмидту грозит до 10 лет лишения свободы за снабжение спортсменов допингом, сообщает AFP. Специалиста обвиняют в организации допинговой сети, связанной с его клиникой в Эрфурте. Шмидт и его подчинённые сотрудничали со спортсменами из разных стран, помогая им использовать кровяной допинг, а также испытывая на них различные препараты. У следствия имеются данные о 23 спортсменах из восьми стран, с которыми работал Шмидт.

Помимо этого Шмидту предъявли обвинение в причинении серьёзных телесных повреждений в 2017 году. У одной из спортсменок возникли побочные эффекты после переливания эритроцитов. Специалист утверждал, что процедура является безопасной и стерильной.

Окончательный вердикт по делу Марка Шмидта ожидается в декабре 2020 года.

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