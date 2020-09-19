«Ростов-Дон» сыграл вничью с «Кримом» в Лиге чемпионов, Вяхирева забила 10 мячей

Состоялись очередные матчи группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов. В группе А российский клуб «Ростов-Дон» на своей площадке сыграл вничью со словенским «Кримом» со счётом 23:23. Самым результативным игроком матча стала Анна Вяхирева, забившая 10 мячей. 5 раз отличилась Анна Сень, 4 — Юлия Манагарова.
Следующий матч «Ростов-Дон» проведёт 27 сентября, российская команда на выезде сыграет с румынским «Бухарестом».
В группе В гандболистки московского ЦСКА на выезде обыграли черногорскую «Будучность» со счётом 25:22. По 5 голов в составе ЦСКА забили Полина Горшкова, Полина Ведёхина и Дарья Дмитриева. У хозяек площадки самой результативной стала правая полусредняя сборной России Валерия Маслова.
В следующем матче турнира 26 сентября ЦСКА дома сыграет с румынским клубом «Рымнику Вылча».
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