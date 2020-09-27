Казанское «Динамо-Ак Барс» впервые выиграло Суперкубок России по волейболу

Волейболистки казанской команды «Динамо-Ак Барс» стали обладательницами Суперкубка России. Матч за почётный трофей состоялся в рамках 3-го тура предварительного этапа чемпионата страны.

«Динамо» стало участником матча за Суперкубок как обладатель Кубка России и победитель регулярного чемпионата страны (плей-офф не был завершён из-за пандемии коронавируса). Вторым участником матча за Суперкубок стал калининградский «Локомотив», признанный серебряным призёром чемпионата России.

«Динамо» на своей площадке обыграло «Локомотив» со счётом 3:0 (25:23, 25:18, 25:22) и впервые в истории завоевало трофей. Самой результативной в составе «Динамо» стала диагональная Саманта Фабрис, набравшая 21 очко, 15 очков принесла команде доигровщица Саманта Брисио. У «Локомотива» лучшей была Маргарита Курило, на счету которой 10 очков.