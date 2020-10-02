«Витязь» исключили из чемпионата Беларуси. Клуб поддержал арестованную Левченко

Минский гандбольный клуб «Витязь» отстранён от участия в чемпионате страны — результаты всех сыгранных клубом матчей аннулированы, сообщает пресс-служба Белорусской федерации гандбола.
Было принято решение отстранить минский клуб от дальнейшего участия в чемпионате и аннулировать все результаты ранее сыгранных «Витязем» матчей.
Напомним, 30 сентября «Витязь» отказался выходить на матч против «Машеки» из-за задержания баскетболистки Елены Левченко. Команде было засчитано техническое поражение.
Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.
Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.
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