«Витязь» исключили из чемпионата Беларуси. Клуб поддержал арестованную Левченко

Минский гандбольный клуб «Витязь» отстранён от участия в чемпионате страны — результаты всех сыгранных клубом матчей аннулированы, сообщает пресс-служба Белорусской федерации гандбола.

Было принято решение отстранить минский клуб от дальнейшего участия в чемпионате и аннулировать все результаты ранее сыгранных «Витязем» матчей.

Напомним, 30 сентября «Витязь» отказался выходить на матч против «Машеки» из-за задержания баскетболистки Елены Левченко. Команде было засчитано техническое поражение.

Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.