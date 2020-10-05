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Юлия Ефимова показала фото в эффектном пляжном наряде

Юлия Ефимова показала фото в эффектном пляжном наряде
Другие / Водные виды спорта 0

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала свежую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». На снимке спортсменка, одетая в эффектный пляжный наряд оранжевого цвета, делает селфи.

«Наслаждайся закатом», — подписала спортсменка фотографию.

Фото: https://www.instagram.com/pryanya93/?hl=ru

28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в первую десятку лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.

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