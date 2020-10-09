«Тюмень» не сумела выйти в финал Лиги чемпионов по мини-футболу, уступив «Мурсии»

В полуфинальном матче «Финала четырёх» Лиги чемпионов по мини-футболу «Тюмень» уступила испанской «Мурсии» со счётом 1:2. Голы в составе испанской команды забили Рафа и Альберто Гарсия. У «Тюмени» во втором тайме отличился Сергей Абрамович.

Второй финалист и соперник «Тюмени» по матчу за третье место определятся позднее, 9 октября, во встрече московского «КПРФ» и «Барселоны».

Матчи «Финала четырёх» Лиги чемпионов по мини-футболу проходят с 9 по 11 октября в Барселоне (Испания).

Российские клубы в 10-й раз выступят в решающей стадии главного клубного турнира Европы по мини-футболу.

Мини-футбол. Лига чемпионов. «Финал четырёх». Барселона, Испания

1/2 финала

«Мурсия» (Испания) – «Тюмень» (Россия) – 2:1 (1:0).

Голы: Рафа, 15, Гарсия, 32 – Абрамович, 24.