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Британский велогонщик Йейтс снялся с «Джиро д’Италия» из-за коронавируса

Британский велогонщик Йейтс снялся с «Джиро д’Италия» из-за коронавируса
Другие / Велоспорт 0

Британский велогонщик Саймон Йейтс, представляющий команду Mitchelton-Scott, отказался от продолжения борьбы в веломногодневке «Джиро Д’Италия». Как сообщает пресс-служба команды, спортсмен заразился коронавирусом.

После седьмого этапа гонки у Йейтса появились первые симптомы коронавируса. Результаты теста спортсмена подтвердили заражение.

В итоге Йейтса изолировали в одноместном номере и отправили в другое место. Сообщается, что симптомы заболевания остаются лёгкими.

Тесты на коронавирус прошли и остальные велогонщики команды. Все результаты тестов были отрицательными. В итоге команда продолжит выступление на соревнованиях.

После семи этапов Йейтс занимал 21-е место в общем зачёте веломногодневки.

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