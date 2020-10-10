Британский велогонщик Йейтс снялся с «Джиро д’Италия» из-за коронавируса
Британский велогонщик Саймон Йейтс, представляющий команду Mitchelton-Scott, отказался от продолжения борьбы в веломногодневке «Джиро Д’Италия». Как сообщает пресс-служба команды, спортсмен заразился коронавирусом.
После седьмого этапа гонки у Йейтса появились первые симптомы коронавируса. Результаты теста спортсмена подтвердили заражение.
В итоге Йейтса изолировали в одноместном номере и отправили в другое место. Сообщается, что симптомы заболевания остаются лёгкими.
Тесты на коронавирус прошли и остальные велогонщики команды. Все результаты тестов были отрицательными. В итоге команда продолжит выступление на соревнованиях.
После семи этапов Йейтс занимал 21-е место в общем зачёте веломногодневки.
- 10 октября 2020
-
11:24
-
11:23
-
09:43
-
00:31
- 9 октября 2020
-
23:17
-
22:53
-
21:53
-
21:40
-
21:00
-
19:58
-
19:44
-
19:14
-
17:20
-
16:30
-
16:09
-
13:18
-
11:20
-
09:17
-
08:12
-
01:03
- 8 октября 2020
-
22:55
-
20:58
-
19:55
-
18:57
-
13:51
-
10:18
-
09:12
-
00:48
-
00:02
- 7 октября 2020
-
22:48
-
22:15
-
20:45
-
18:45
-
16:00
-
11:02
Партнерский контент