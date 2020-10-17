«Ростов-Дон» обыграл «Мец» в матче Лиги чемпионов

Гандболистки клуба «Ростов-Дон» одержали третью победу на групповом этапе Лиги чемпионов среди женских команд. На своей площадке ростовчанки нанесли поражение французскому «Мецу» со счётом 30:26. По пять мячей в составе хозяек площадки забили Анна Сень, Анна Вяхирева и Заади Дёна Грейс. Четыре раза отличилась Юлия Манагарова.

«Ростов-Дон» набрал 7 очков за три победы и ничью и на данный момент возглавил турнирную таблицу группы А.

В шестом туре Лиги чемпионов «Ростов-Дон» 24 октября должен был принять норвежский клуб «Вайперс», но игра была перенесена, так как по возвращении из России гости должны были уйти на десятидневный карантин.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа А. Пятый тур

«Ростов-Дон» (Россия) – «Мец» (Франция) – 30:26 (16:12).