Гимнаст Алексей Немов показал элемент, который не исполнял с Олимпиады-2004

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике 44-летний Алексей Немов сделал элемент, который не исполнял 16 лет – с Олимпиады-2004 в Афинах, — сел на шпагат, из которого вышел в стойку на руках, а завершил связку сальто назад на месте.

«Последний раз выполнял этот элемент на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. Но олимпиец остается олимпийцем даже десятилетия спустя. Совсем скоро, 31 октября, на шоу «Легенды спорта» мы вспомним самые яркие страницы нашей олимпийской истории. Самые яркие победы наших прославленных гимнастов и гимнасток», — написал Немов на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Алексея Немова в «Инстаграме».

В 2004 году Немов не пополнил комплект олимпийских медалей. В истории спорта и Игр остался скандал, разразившийся после выступления россиянина на перекладине. Весь зал требовал у судей повысить оценку Немову, и только гимнаст смог успокоить зрителей.