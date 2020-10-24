Президент МОК выступил против превращения ОИ в площадку для демонстраций

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах ответил на призывы отменить 50-й пункт правил Олимпийской хартии, запрещающий политические демонстрации во время Игр. Ранее глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что МОК не должен наказывать спортсменов, которые будут демонстрировать свои политические взгляды, учитывая демонстрации участников движения Black Lives Matter. Но Бах не согласился с Коу.

«Олимпийские игры в первую очередь касаются спорта. Атлеты являются символом формы, солидарности и мира. Они выражают уважение друг к другу, демонстрируя политический нейтралитет.

Сила единства Игр может действовать лишь в том случае, если все уважают друг друга и проявляют солидарность. Иначе Олимпиада превратится в площадь для демонстрации. Объединить мир этим не удастся», — написал Бах в своей колонке на страницах The Guardian.