Россиянин Александр Власов финишировал вторым на 12-м этапе «Вуэльты»

Российский гонщик Александр Власов из команды «Астана» финишировал вторым на 12-м этапе веломногодневки «Вуэльта Испании». Власов уступил 16 секунд победителю этапа британцу Хью Карти из EF Pro Cycling. Третьим стал финишировавший в одно время с россиянином испанец Энрик Мас из Movistar.
На первое место в общем зачёте вырвался эквадорец Ричард Карапас из Ineos, на 10 секунд опередивший на 12-м этапе своего основного соперника в борьбе за лидерство словенца Приможа Роглича из Jumbo-Visma. Власов поднялся на девятое место в общем зачёте.
Велошоссе. «Вуэльта Испании». 12-й этап. Пола де Лавьяна – Англиру, 109,4 км
1. Хью Карти (Великобритания, EF Pro Cycling) – 3:08.40
2. Александр Власов (Россия, «Астана») – отставание 0.16
3. Энрик Мас (Испания, Movistar) – то же отставание.
4. Ричард Карапас (Эквадор, Ineos) – то же отставание.
5. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – +0.26.
Общий зачёт после 12-го этапа
1. Ричард Карапас (Эквадор, Ineos) – 48:29.27
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – +0.10
3. Хью Карти (Великобритания, EF Pro Cycling) – +0.32…
9. Александр Власов (Россия, «Астана») – +6.41.
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