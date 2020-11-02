«Только для фото сняла маску». Ляйсан Утяшева прогулялась по Стамбулу

Неоднократная победительница российских и международных соревнований, двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004), обладательница Кубка мира — 2001/2002 Ляйсан Утяшева рассказала о путешествии в Стамбул (Турция) во время пандемии коронавируса.
«Стамбул — связующий центр в эпоху коронавируса! Всё такой же прекрасный и невероятно колоритный… Влюбилась. Я обязательно вернусь, а сейчас полетела дальше! P. S. Только для фото сняла маску», — написала Утяшева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ляйсан Утяшевой в «Инстаграме».
После завершения карьеры Утяшева работает ведущей в различных телевизионных проектах. Ляйсан замужем за актёром и шоуменом Павлом Волей. Пара воспитывает двух детей — семилетнего Роберта и пятилетнюю Софию.
- 2 ноября 2020
-
22:56
-
20:07
-
19:17
-
18:08
-
16:10
-
15:32
-
13:28
-
13:17
-
13:05
-
12:34
- 1 ноября 2020
-
20:43
-
19:17
-
16:11
-
14:07
-
12:47
-
11:37
- 31 октября 2020
-
22:39
-
21:38
-
20:34
-
18:41
-
14:04
-
08:00
- 30 октября 2020
-
23:01
-
21:36
-
20:42
-
20:14
-
19:58
-
18:31
-
17:14
-
14:00
-
11:09
-
11:00
-
10:18
-
05:14
- 29 октября 2020
-
22:15