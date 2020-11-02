«Только для фото сняла маску». Ляйсан Утяшева прогулялась по Стамбулу

Неоднократная победительница российских и международных соревнований, двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004), обладательница Кубка мира — 2001/2002 Ляйсан Утяшева рассказала о путешествии в Стамбул (Турция) во время пандемии коронавируса.

«Стамбул — связующий центр в эпоху коронавируса! Всё такой же прекрасный и невероятно колоритный… Влюбилась. Я обязательно вернусь, а сейчас полетела дальше! P. S. Только для фото сняла маску», — написала Утяшева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ляйсан Утяшевой в «Инстаграме».

После завершения карьеры Утяшева работает ведущей в различных телевизионных проектах. Ляйсан замужем за актёром и шоуменом Павлом Волей. Пара воспитывает двух детей — семилетнего Роберта и пятилетнюю Софию.