«Ты нимфа, детка». Подписчики оценили фото чемпионки ОИ Шурочкиной в купальнике

Олимпийская чемпионка 2016 года в синхронном плавании россиянка Мария Шурочкина опубликовала на своей странице в социальной сети «Инстаграм» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в купальник, сидит на бортике у бассейна.

«Подари мне сердечко любимого цвета», — подписала она фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Марии Шурочкиной.

Подписчики оценили красоту Шурочкиной. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.

«Ты нимфа, детка».

«Идеальный ракурс».

«Ну наконец-то, Машенька, ты поняла всю соль этой жизни! Побольше таких фот, не останавливайся! Держу за тебя кулаки! Умничка».

25-летняя Шурочкина — олимпийская чемпионка 2016 года, 11-кратная чемпионка мира.