«Ты нимфа, детка». Подписчики оценили фото чемпионки ОИ Шурочкиной в купальнике
Олимпийская чемпионка 2016 года в синхронном плавании россиянка Мария Шурочкина опубликовала на своей странице в социальной сети «Инстаграм» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в купальник, сидит на бортике у бассейна.
«Подари мне сердечко любимого цвета», — подписала она фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Марии Шурочкиной.
Подписчики оценили красоту Шурочкиной. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.
«Ты нимфа, детка».
«Идеальный ракурс».
«Ну наконец-то, Машенька, ты поняла всю соль этой жизни! Побольше таких фот, не останавливайся! Держу за тебя кулаки! Умничка».
25-летняя Шурочкина — олимпийская чемпионка 2016 года, 11-кратная чемпионка мира.
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