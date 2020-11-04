Бельгиец Тим Велленс выиграл 14-й этап «Вуэльты Испании»

Бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Тим Велленс выиграл 14-й этап «Вуэльты Испании», став лучшим из квартета ушедших в отрыв гонщиков. Вторым финишировал канадец Майкл Вудс (EF Pro Cycling), третьим — чех Зденек Штыбар (Deceuninck — Quick Step).
Россиянин Александр Власов завершил этап в одно время с тройкой лидеров общего зачёта, которую возглавляет словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).
Велошоссе. «Вуэльта Испании». 14-й этап. Луго – Оренсе, 204,7 км
1. Тим Велленс (Бельгия, Lotto Soudal) – 4:37.05.
2. Майкл Вудс (Канада, EF Pro Cycling) – то же время.
3. Зденек Штыбар (Deceuninck — Quick Step) – то же время…
24. Александр Власов (Россия, «Астана») — +3.44.
Общий зачёт после 14-го этапа
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 53:57.05
2. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – +0.39.
3. Хью Карти (Великобритания, EF Pro Cycling) – +0.47…
9. Александр Власов (Россия, «Астана») – +8.48.
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