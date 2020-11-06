Датчанин Магнус Корт выиграл 16-й этап «Вуэльты»

Датский гонщик Магнус Корт из команды EF Pro Cycling стал победителем 16-го этапа веломногодневки «Вуэльта Испании». После 162 км гонки Корт вырвал победу у соперников на финишной прямой. Вторым стал словенец Примож Роглич из Team Jumbo-Visma, третьим — португалец Руй Кошта из UAE Team Emirates. Россиянин Александр Власов из «Астаны» завершил этап 11-м со временем победителя.
Первое место в общем зачёте сохраняет Роглич, Власов – девятый.
Велошоссе. «Вуэльта». 16-й этап. Саламанка — Сьюдад-Родриго, 162 км
1. Магнус Корт (Дания, EF Pro Cycling) – 4:04.35.
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – то же время.
3. Руй Кошта (Португалия, UAE-Team Emirates) – то же время…
11. Александр Власов (Россия, «Астана») – то же время.
Общий зачёт после 16-го этапа
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 64:20.31.
2. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS) – +0.45.
3. Хью Карти (Великобритания, EF Pro Cycling) – +0.53…
9. Александр Власов (Россия, «Астана») – +8.54.
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