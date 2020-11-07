Словенец Роглич сохранил лидерство в общем зачёте перед последним этапом «Вуэльты»

Француз Давид Годю из команды Groupama-FDJ стал победителем 17-го этапа веломногодневки «Вуэльта». Вторым финишировал швейцарец Джино Медер из NTT, третьим — испанец Ион Исагирре Инсаусти из «Астаны». Его партнёр по команде, россиянин Александр Власов, стал 14-м.
Перед заключительным этапом «Вуэльты» лидерство в общем зачёте сохраняет словенский гонщик Примож Роглич из команды Team Jumbo-Visma, который стал победителем испанского Гранд Тура в 2019 году.
Велошоссе. «Вуэльта Испании». 17-й этап
1. Давид Годю (Франция, Groupama-FDJ) — 4:54.32.
2. Джино Медер (Швейцария, NTT) — отставание 0.28.
3. Ион Исагирре Инсаусти (Испания, «Астана) — +1.05…
14. Александр Власов (Россия, «Астана») — +3.38.
Общий зачёт после 17 этапов
1. Примож Роглич (Словения, Team Jumbo-Visma) — 69:17.59
2. Ричард Карапас (Эквадор, Ineos) — +0.24.
3. Хью Карти (Великобритания, EF Pro Cycling) — +0.47…
11. Александр Власов (Россия, «Астана») — +9.36.
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