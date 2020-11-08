Словенец Примож Роглич во второй раз подряд выиграл «Вуэльту»

Словенский велогонщик Jumbo-Visma Примож Роглич во второй раз подряд победил в общем зачёте веломногодневки «Вуэльта», которая завершилась сегодня, 8 ноября, в Мадриде «парадным» этапом протяжённостью 139,6 км.

Победу на этапе одержал немец Паскаль Аккерман (BORA — hansgrohe), вторым стал ирландец Сэм Беннетт (Deceuninck — Quick Step), третьим — немец Макс Кантер (Sunweb).

Единственный российский участник – Александр Власов из «Астаны» — занял 11-е итоговое место.



Велошоссе. «Вуэльта». 18-й этап. Ипподром де ла Сарсуэла – Мадрид, 139,6 км

1. Паскаль Аккерман (Германия, BORA — hansgrohe) – 3:28.13.

2. Сэм Беннетт (Ирландия, Deceuninck — Quick Step) – то же время.

3. Макс Кантер (Германия, Sunweb) – то же время

29. Александр Власов (Россия, «Астана») – то же время.



Итоговый зачёт

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 72:46.12

2. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – отставание 0.24.

3. Хью Карти (Великобритания, EF Pro Cycling) – +1.15…

11. Александр Власов (Россия, «Астана») – +9.36.