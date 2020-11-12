14 стран призвали реформировать ВАДА

Спортсмены и представители антидопинговых агентств 14 стран призвали к реформе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Мы по отдельности неоднократно призывали к проведению реформ. Теперь мы говорим коллективно и призываем ВАДА стать более независимой организацией, деятельность которой является прозрачной и подотчётной.

Спортсмены проходят тесты на допинг, большая часть этих тестов проводится национальными антидопинговыми агентствами. Но при этом ни спортсмены, ни агентства не представлены должным образом в ВАДА. ВАДА неоднократно заявляло, что его приоритетом является расширение прав и возможностей спортсменов. Но при этом агентство не предоставляет им того, чего они заслуживают», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Норвежского антидопингового агентства.

Заявление подписали следующие страны: Австралия, Австрия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Латвия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Великобритания и США.