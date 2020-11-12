В РУСАДА отреагировали на заявление 14 стран, которые призвали реформировать ВАДА

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) считают, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) стоит реформировать, но с оговорками. Ранее с подобной инициативой выступили представители 14 стран, которые призвали реформировать ВАДА.
«В целом реформы действительно назрели. Но любые перемены должны быть конструктивными и идти на благо.
Мы, безусловно, считаем, что деятельность любой антидопинговой организации любого уровня должна быть независимой и прозрачной. Кроме того, возможно, пришло время для того, чтобы посмотреть на саму роль и значение антидопинговых организаций. Это не карательный орган, который ставит своей главной задачей наказывать или накладывать санкции.
Первостепенная функция любой антидопинговой организации – предупредительно-обеспечительная. Обеспечение равных возможностей для участия в соревнованиях, создание условий для долгой, чистой и безопасной для здоровья спортивной карьеры. Для этого существуют антидопинговые правила, программы тестирования и образовательные программы, которые призваны предупредить сам факт употребления запрещённых препаратов или методов.
Что касается антидопинговых правил, то они действительно должны меняться в соответствии с тем, как меняется жизнь и спорт. Но изменения эти должны утверждаться путём обсуждения и согласования со всеми участниками антидопингового движения. В противном случае это нарушает принцип равноправия сторон, что неправильно», — приводит слова представителя пресс-службы РУСАДА «Р-Спорт».
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