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В РУСАДА отреагировали на заявление 14 стран, которые призвали реформировать ВАДА

В РУСАДА отреагировали на заявление 14 стран, которые призвали реформировать ВАДА
Другие / Прочие виды спорта 0

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) считают, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) стоит реформировать, но с оговорками. Ранее с подобной инициативой выступили представители 14 стран, которые призвали реформировать ВАДА.

«В целом реформы действительно назрели. Но любые перемены должны быть конструктивными и идти на благо.

Мы, безусловно, считаем, что деятельность любой антидопинговой организации любого уровня должна быть независимой и прозрачной. Кроме того, возможно, пришло время для того, чтобы посмотреть на саму роль и значение антидопинговых организаций. Это не карательный орган, который ставит своей главной задачей наказывать или накладывать санкции.

Первостепенная функция любой антидопинговой организации – предупредительно-обеспечительная. Обеспечение равных возможностей для участия в соревнованиях, создание условий для долгой, чистой и безопасной для здоровья спортивной карьеры. Для этого существуют антидопинговые правила, программы тестирования и образовательные программы, которые призваны предупредить сам факт употребления запрещённых препаратов или методов.

Что касается антидопинговых правил, то они действительно должны меняться в соответствии с тем, как меняется жизнь и спорт. Но изменения эти должны утверждаться путём обсуждения и согласования со всеми участниками антидопингового движения. В противном случае это нарушает принцип равноправия сторон, что неправильно», — приводит слова представителя пресс-службы РУСАДА «Р-Спорт».

14 стран призвали реформировать ВАДА
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