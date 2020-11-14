«Чемпионат» покажет матчи Autumn Nations Cup Англия — Грузия и Италия — Шотландия

Сегодня, 14 ноября, двумя матчами продолжится Осенний кубок наций по регби, в котором принимают участие сборные Англии, Фиджи, Франции, Грузии, Ирландии, Италии, Шотландии и Уэльса.

«Чемпионат» покажет встречу группы B между командами Италии и Шотландии. Начало трансляции запланировано на 15:45 мск.

Затем на нашем сайте можно будет посмотреть матч группы A Англия — Грузия. Начало — в 18:00 мск.

В результате жеребьёвки в группу A попали также команды Ирландии и Уэльса. Соперниками Италии и Шотландии в квартете B станут команды Фиджи и Франции. Победители групп встретятся в финале Осеннего кубка наций.

Планировалось, что на турнире сыграет сборная Японии, но в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, команда отказалась от участия. Вместо Японии в состав участников розыгрыша Кубка вошла Грузия.