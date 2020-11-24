В Австралии 20-летний регбист умер после тренировки

Австралийский регбист Кит Титмусс скончался в возрасте 20 лет. Об этом информирует CNN.

Сообщается, что Титмуссу, который выступал за юниорскую команду клуба «Мэнли-Уорринга Си Иглз», стало плохо после тренировки в пригороде Сиднея. Спортсмена доставили в больницу, после чего перенаправили в другую больницу города, где он скончался.

«Все мы опустошены после этой новости. Кит был популярным персонажем в своей команде. «Си Иглз» будут скучать по нему и никогда его не забудут», — сказал главный тренер команды Дес Хаслер.

«Трагический день для лиги. Игра потеряла многообещающего молодого игрока. Мы удостоверимся, что семья Кита, клуб и наши игроки получат всю необходимую поддержку», — добавил генеральный директор Национальной регбийной лиги Эндрю Абдо.