В Австралии 20-летний регбист умер после тренировки

Австралийский регбист Кит Титмусс скончался в возрасте 20 лет. Об этом информирует CNN.
Сообщается, что Титмуссу, который выступал за юниорскую команду клуба «Мэнли-Уорринга Си Иглз», стало плохо после тренировки в пригороде Сиднея. Спортсмена доставили в больницу, после чего перенаправили в другую больницу города, где он скончался.
«Все мы опустошены после этой новости. Кит был популярным персонажем в своей команде. «Си Иглз» будут скучать по нему и никогда его не забудут», — сказал главный тренер команды Дес Хаслер.
«Трагический день для лиги. Игра потеряла многообещающего молодого игрока. Мы удостоверимся, что семья Кита, клуб и наши игроки получат всю необходимую поддержку», — добавил генеральный директор Национальной регбийной лиги Эндрю Абдо.
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