МОК лишил двух тяжелоатлетов из Румынии медалей ОИ-2012

Румынские тяжелоатлеты Рэзван Мартин и Роксана Кокош лишены медалей Олимпийских игр 2012 года после перепроверки их допинг-проб, об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета на официальном сайте.

Выступающие в весовой категории до 69 кг Кокош и Мартин были признаны виновными в нарушении антидопингового регламента и лишены серебра и бронзы Олимпийских игр—2012 в женских и мужских соревнованиях соответственно.

Помимо двух призёров лондонских Игр за нарушение антидопинговых правил отстранён ещё один румынский тяжелоатлет Габриэль Синкраян, он выступал в категории до 85 кг.

МОК в 2018 году объявил о новом этапе перепроверок допинг-проб с ОИ-2012. Олимпийский комитет передал полномочия Международному агентству допинг-тестирования, которое должно уведомить спортсменов о нарушении антидопингового регламента.