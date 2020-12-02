Норвежский журналист — о Татьяне Сориной: поскольку она русская, её успех под вопросом

Обозреватель норвежского издания Dagbladet Эстен Сэтер прокомментировал выступление россиянки Татьяны Сориной в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Руке. Напомним, Сорина уступила лишь норвежке Терезе Йохауг, став серебряным призёром соревнований.

По мнению Сэтера, абсолютное доминирование в лыжном спорте принадлежит норвежским спортсменам, и любой успех кого-то ещё всегда воспринимается с интересом. Однако тот факт, что второе место заняла ранее не очень известная норвежской публике российская спортсменка, вызывает настороженность.

Обозреватель Dagbladet также вспомнил о санкциях, которые были наложены WADA на российский спорт в связи с допинговым скандалом и поделился мнением, что, российские спортивные органы власти будут и дальше прибегать к фальсификациям.



«В беговых лыжах, в которых доминируют норвежцы, каждый иностранный успех вызывает интерес. Это, безусловно, верно и в отношении Татьяны Сориной. 27-летняя россиянка, о которой почти никто не слышал, внезапно пролетела по трассе почти так же быстро, как Тереза Йохауг. В своих отечественных СМИ оправдывалась и она сама, заявив, что стала сильнее и выносливее после родов. Тереза даже поговорила с ней после гонки. Но на самом деле, это никакое не развлечение. Поскольку она русская, её успех под большим вопросом.

Российские спортивные власти должны понимать, что обычное жульничество не может продолжаться. Пришло время открыто поговорить о том, что злоупотребление допингом разрушило российскую спортивную культуру, но русские делают прямо противоположное. Попутно они уволили руководителя национальной антидопинговой организации (РУСАДА). Таким образом, слишком много россиян, обладающих властью, всё равно будут и дальше обманывать», — написал обозреватель в статье на сайте издания.