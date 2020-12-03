В FIS отреагировали на слова Крамера о возможном снятии России с «Тур де Ски»

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) прокомментировали слова тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера о возможном снятии команды с «Тур де Ски». Напомним, Крамер не исключил, что Россия снимется с соревнований, если на них не приедут другие ведущие сборные.
По словам рейс-директора FIS Пьера Миньере, он не станет уговаривать отказников изменить решение.
«Нам нужно сделать всё, чтобы обеспечить безопасный формат. Маркус отказывается это понять. Он всё время к этому возвращается.
Возможность улучшения схемы сезона определённо есть, даже этой зимой. Чтобы всё работало оптимально в будущем, не должно быть так, что отдельные нации защищают в комитетах только собственные интересы.
Я не думал вступать в переговоры с Норвегией, Швецией или Финляндией. Не вижу смысла проводить какие-то специальные встречи с этими нациями. Если встречаться, то всем странам», — цитирует Миньере VG.
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