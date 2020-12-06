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Ксения Шойгу: если смогу сделать что-то полезное для российского спорта, то не зря живу

Ксения Шойгу: если смогу сделать что-то полезное для российского спорта, то не зря живу
Другие / Прочие виды спорта 0

Ксения Шойгу, дочь главы Министерства обороны России Сергея Шойгу, прокомментировала вступление в должность главы Федерации триатлона России.

«Возглавить федерацию — большая честь. Если удастся сделать что-то полезное для России и российского спорта, то не зря живу. Мне было бы это крайне важно. Я уже семь лет развиваю любительский спорт, и для меня это социальный проект, никогда не планировала на этом зарабатывать. Это призвание и дело моей жизни — делать что-то полезное для страны. Предложение возглавить федерацию я приняла волнительно и с радостью. Было важно, чтобы коллеги меня поддержали. И когда моя команда меня поддержала и восприняла это с энтузиазмом, поняла, что это будет интересно. Наша команда молодая и очень инициативная», — приводит слова Шойгу ТАСС.

Дочь министра обороны РФ Шойгу избрана главой Федерации триатлона России
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