Женская сборная России по гандболу завершила групповой этап ЧЕ-2020 победой над Швецией

Женская сборная России по гандболу одержала третью победу на чемпионате Европы, который проходит в Дании. В матче третьего тура российские гандболистки нанесли поражение национальной команде Швеции со счётом 30:26. Самым результативным игроком в составе сборной России стала Дарья Дмитриева, забившая 6 мячей. По 4 раза отличились Юлия Манагарова, Кристина Кожокарь и Антонина Скоробогатченко.



Ранее россиянки досрочно вышли в основной раунд, обыграв команды Испании и Чехии. Отечественные гандболистки показали максимальный результат на групповом этапе соревнований.



Напомним, российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы, в 2018 году они завоевали серебро.



Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы. Хернинг, Дания

Группа B. Третий тур

Россия — Швеция — 30:26 (15:13).