«Перешить форму не успеем». Гандболисты не знают, в чём ехать на ЧМ после решения CAS

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин рассказал о проблеме, с которой столкнулась федерация перед поездкой на мужской чемпионат мира, который стартует в Египте 14 января 2021 года.

Согласно решению CAS, на форме сборной России не должно быть флага, герба и любого другого национального символа, а если там присутствует слово «Россия», то рядом должны стоять слова «нейтральный атлет» не меньшего размера. Однако уточнений по многим нюансам пока нет.

«Вариантов у нас нет, перешить форму мы точно не успеем. Мы заказывали её ещё в апреле, она шилась семь месяцев, и вот в ноябре мы её получили. Девочки поехали в ней на чемпионат Европы в Данию. Герб вшитый, его наносил экипировщик. Разумеется, есть флаги на рукавах, и надпись Russia Handball. Варианта отпороть нет. Можно только заклеить, и вероятно, это мы и будем делать. По старинке, лейкопластырем. Но тут есть опасность — а вдруг отвалится? Ну или пойти в магазин и купить обычные майки с шортами, в них и ехать.

Насколько я понимаю, каждая международная спортивная федерация сама принимает решение, разрешить или не разрешить. Поэтому мы ждём ответа от организаторов турнира. Очень надеюсь на положительный ответ, потому что это сэкономит нам средства, силы и нервы», — приводит слова Воронина «МК».