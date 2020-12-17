Унижение, а не победа. России дали повод для радости, но выбросили из мирового спорта

Спортивный арбитражный суд почти утвердил решение исполкома ВАДА, вынесенное год назад. На ближайшие два года России выбросили из мирового спорта самого высокого уровня. Ни в качестве полноценной участницы соревнований, ни в качестве организатора крупнейших турниров. А наши спортсмены на Олимпиадах в Токио и Пекине и на всех чемпионатах мира, которые пройдут в 2021-2022 годах, смогут выступить только в нейтральном статусе.

Россию лишили права выступать на Олимпиадах. Неужели это ещё удачный исход? LIVE Российских спортсменов оставили без флага и гимна на два года. Но могло быть намного хуже.

Последней каплей для такого наказания стали манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Всемирное антидопинговое агентство, долгое время добивавшееся передачи этой базы данных, после получения сведений обнаружило изменения.



Эти изменения были внесены в то время, пока база была опечатана Следственным комитетом России. Факт манипуляций был доказан техническими экспертами. К тому же, у ВАДА была копия базы данных, которая считалась аутентичной. И при сравнении двух версий было выявлено множество расхождений.



Зачем нужно было менять базу данных? Ответ знает только тот, кто отдал такое распоряжение. Можно лишь предположить – это была попытка защитить от наказания российских спортсменов большинство из которых уже завершили карьеру. Но получилось только хуже.

Россию выгнали из мирового спорта. Это приговор Исполком ВАДА наказал Россию предельно жёстко.

Эти действия настолько возмутили исполком ВАДА, что на своём заседании 9 декабря 2019 года члены исполкома этой организации приняли жёсткое решение в отношении нашей страны: Россия отстранена от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на ближайшие четыре года, в России не могут проводиться никакие международные турниры, представители России не могут работать в международных федерациях, а руководители страны и российского спорта не могут посещать Олимпиады.



CAS это решение поддержал, но, дав и российской стороне повод для сдержанной радости, – не четыре года отстранения, а два. Под крупнейшими турнирами, на которых не будет сборной России, подразумеваются Олимпиады в Токио и Пекине и все взрослые чемпионаты мира в период с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года (сюда входит и чемпионат мира по футболу в Катаре). На остальные турниры бан на флаг и гимн не распространяется, в том числе и на квалификационные матчи футбольного ЧМ-2022.



Что касается турниров, проведение которых уже запланировано в России, то международным федерациям рекомендовано перенести их в другие страны, если есть такая возможность. Если нет – пусть проходят у нас.



Уже говорится о том, что лишь два года дисквалификации – это чуть ли не победа для российского спорта. Ага, победа. Такая яркая, громкая, запоминающаяся. На всю жизнь.



Мировое спортивное сообщество уже через суд признало Россию нарушительницей антидопингового кодекса. Всю страну, а не отдельных спортсменов. И это – позор. Унижение, отмываться от которого предстоит годами.



Те спортсмены, которые будут допущены до участия в Олимпиадах и чемпионатах мира в нейтральном статусе, вынуждены пройти унизительную процедуру доказательства, что «ты не козёл» и никогда им не был.



Российский спорт, к сожалению, давно подорвал доверие к себе всего мира. Это ведь разрушить что угодно можно легко и быстро, а создавать нужно долго и упорно. Можно сколько угодно говорить о том, что это несправедливо, что это политика, а не спорт. А когда вообще спорт был вне политики? Да никогда.

У России нет шансов против ВАДА? Судья Уильямс уже наказывал наших спортсменов Глава судейской комиссии CAS в деле о нашем спорте лишал россиян медалей Олимпиад.

Самое печальное – никто из реально руководивших нашим спортом так и не ответил за то, что происходит последние пять лет. Стрелки были переведены на тупиковую ветку. Вместо виновников позора крайними всегда оказываются спортсмены.



Да, те их них, кто реально допустил нарушения, должны быть наказаны. Но ведь пострадали все. Можно сколько угодно требовать индивидуальных наказаний для нарушителей, но уже поздно.



Могло быть хуже? Три Олимпиады подряд без сборной России – чего же хуже?



В истории нашего спорта такого позора не было никогда.