Поздняков: МОК до конца января примет регламент по гимну и флагу России на Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков детально рассказал о санкциях, наложенных на страну Спортивным арбитражным судом (CAS).



«Самая болезненная часть этих санкций — отсутствие флага и гимна. Безусловно, это окажет негативную роль, потому что наши спортсмены патриотично настроены.



МОК до конца января должен принять технический регламент по флагу и гимну. Но для нас приоритетным является использование того флага ОКР, который мы используем на всех протокольных мероприятиях. На нём есть элементы национального флага. Наша позиция заключается в том, что не будет использоваться олимпийский флаг, это однозначно. Поскольку Олимпийский комитет России — абсолютно полноценный участник олимпийского движения, вся атрибутика и геральдика ОКР легитимна и может использоваться.



С гимном сложнее, хотя мы ограничены только использованием национального гимна, а также гимнов предыдущих лет. Мы можем использовать любую мелодию, прямо или косвенно связанную с Россией.



Думаю, мы сможем создать некий художественный совет, объявить конкурс на лучшую мелодию. Решение будет принимать исполком МОК, мы с ними уже начали консультации по этому вопросу. Тот опыт, который мы накопили в работе с аппаратом МОК, поможет нам найти объективное решение, которое устроит всех», — цитирует Позднякова «Матч ТВ».



17 декабря стало известно решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Одним из принятых пунктов стало лишение российских спортсменов возможности выступать под своим флагом на международных соревнованиях вплоть до 2022 года.