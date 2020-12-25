«НОВОГОДНИЙ СОЗВОН»: прямой эфир с Еленой Вяльбе — в 11:00
Последние дни декабря — время обрести новогоднее настроение и вспомнить, что хорошего принёс нам уходящий 2020-й (ну что-то же точно принёс!).
Уже через час гостем нашего эфира станет Елена Вяльбе — знаменитая советская и российская лыжница, президент Федерации лыжных гонок России и Ассоциации лыжных видов спорта России. Подводить итоги года с Еленой Вяльбе будет корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Подключайтесь к трансляции в нашем «инстаграме»!
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