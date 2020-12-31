23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс примет участие в Ironman

Американский пловец Майкл Фелпс сообщил о решении принять участие в известной серии соревнований по триатлону Ironman.



«Я занимаюсь спортом более 20 лет, тренируюсь каждый день. Знаю, что чувствую себя счастливее всего, когда нахожусь в своей лучшей форме. Я люблю спорт. Я не знаю, остановлюсь ли когда-нибудь. Это безумие, которое не выходит из моей головы и с которым каждый день приходится справляться», — цитирует Фелпса RTBF.



35-летний Фелпс — 23-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира в 50-метровом бассейне, многократный рекордсмен мира. Абсолютный рекордсмен по количеству золотых наград (23) и наград в сумме (28) в истории Олимпийских игр, а также золотых наград (26) и наград в сумме (33) в истории чемпионатов мира по водным видам спорта. Профессиональные выступления американец завершил в 2016 году.

Каждая отдельная гонка серии Ironman cостоит из трёх этапов, проводимых в следующем порядке без перерывов: заплыва на 2,4 мили (3,86 км), заезда на велосипеде по шоссе на 112 миль (180,25 км) и марафонского забега на 26,2 мили (42,195 км). Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.