Лыжник Червоткин дисквалифицирован за создание помехи на трассе
Решением судей «Тур де Ски» российский лыжник Алексей Червоткин дисквалифицирован за создание помехи на трассе. Его результат аннулирован. К финишу Червоткин пришёл седьмым.
Российские лыжники упустили возможность завоевать все три медали во второй гонке «Тур де Ски» — масс-старт на 15 км классическим стилем. Лидерство Александра Большунова было неоспоримо ещё за 5 км до финиша. Далее борьба шла только за второе и третье места на пьедестале. Со швейцарцем Дарио Колонья медали оспаривали сразу три россиянина — Иван Якимушкин, Алексей Белов и Червоткин. Но на последнем спуске перед стадионом Белов и Червоткин подрезали друг друга, оба упали. Иван Якимушкин, объезжая их, выехал с трассы, но сумел финишировать третьим вслед за Колоньей.
Александр Большунов выиграл классический масс-старт на «Тур де Ски»
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