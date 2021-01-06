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Российские лыжники заняли первые пять мест в пасьюте на «Тур де Ски», Большунов победил

Российские лыжники заняли первые пять мест в пасьюте на «Тур де Ски», Большунов победил
Другие / Лыжный спорт 0
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На многодневке «Тур де Ски» завершился очередной этап. Победителем гонки преследования классическим стилем стал российский лыжник Александр Большунов. Он преодолел дистанцию за 34 минуты 32,9 секунды.

Иван Якимушкин занял второе место. Он уступил победителю 55,5 секунды. Тройку лучших замкнул россиянин Евгений Белов.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Тоблах, Италия
Мужчины. Гонка преследования, 15 км. Классический стиль

1. Александр Большунов (Россия) — 34.32,9
2. Иван Якимушкин (Россия) – + 55,5
3. Евгений Белов (Россия) – +55,6
4. Алексей Червоткин (Россия) – + 56,8
5. Андрей Мельниченко (Россия) – + 58,7
6. Морис Манифика (Франция) – + 58,7
7. Денис Спицов (Россия) — +1.04,2
8. Артём Мальцев (Россия) – + 1.12,1
9. Илья Семиков (Россия) – + 2.05,5.

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Тур де Ски 2, Тоблах, Италия
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
06 января 2021, среда. 16:40 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Россия
34:32.9
2
Иван Якимушкин
Россия
+55.5
3
Евгений Белов
Россия
+55.6
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