Сноубордисты Логинов и Надыршева победили в параллельном слаломе на этапе Кубка мира

Российские сноубордисты Дмитрий Логинов и София Надыршина выиграли в параллельном слаломе на этапе Кубка мира Бад-Гаштайне (Австрия).

В финале Логинов одолел итальянца Аарона Марча. Ещё один российский сноубордист Игорь Слуев проиграл австрийцу Андреасу Проммеггеру в заезде за третье место. Россияне Дмитрий Сарсембаев и Андрей Соболев завершили выступление в четвертьфинале, Дмитрий Карлагачев — в 1/8 финала.

В финальном заезде соперница Надыршиной немка Шайенн Лох не смогла финишировать. Третье место заняла ещё однако сноубордистка из Германии Селина Йорг. Россиянка Анастасия Курочкина выбыла в четвертьфинале соревнований, Наталья Соболева — 1/8 финала.

Этап Кубка мира завершится завтра, 13 января.