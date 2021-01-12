Сноубордисты Логинов и Надыршева победили в параллельном слаломе на этапе Кубка мира
Российские сноубордисты Дмитрий Логинов и София Надыршина выиграли в параллельном слаломе на этапе Кубка мира Бад-Гаштайне (Австрия).
В финале Логинов одолел итальянца Аарона Марча. Ещё один российский сноубордист Игорь Слуев проиграл австрийцу Андреасу Проммеггеру в заезде за третье место. Россияне Дмитрий Сарсембаев и Андрей Соболев завершили выступление в четвертьфинале, Дмитрий Карлагачев — в 1/8 финала.
В финальном заезде соперница Надыршиной немка Шайенн Лох не смогла финишировать. Третье место заняла ещё однако сноубордистка из Германии Селина Йорг. Россиянка Анастасия Курочкина выбыла в четвертьфинале соревнований, Наталья Соболева — 1/8 финала.
Этап Кубка мира завершится завтра, 13 января.
Сноубордисты Слуев и Надыршина победили в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ
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