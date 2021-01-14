Спортивный арбитражный суд (CAS) обвинил Россию в «сокрытии сокрытия» государственной допинговой схемы. Это следует из полного текста решения CAS по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), обнародованного сегодня, 14 января.
Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.
В полном тексте решения отмечается, что в CAS пришли к выводу, что «никогда не удастся установить точное количество спортсменов и официальных лиц, которые могли успешно избежать подозрений в нарушении антидопинговых правил».
«Когда сокрытие допинговой схемы начало становиться явным, решение, принятое российскими властями, было направлено не на то, чтобы достичь ясности, а скорее на то, чтобы попытаться скрыть сокрытие.
Манипуляции показывают, что российские власти по-прежнему готовы вмешиваться в антидопинговую систему и коррумпировать её», — также отмечается в тексте решения.
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