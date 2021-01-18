Базу регбийного клуба ЦСКА разместят в Кузьминках

Регбийный клуб ЦСКА провёл закрытую встречу попечительского совета на стадионе «Академия регби» на территории природно-исторического парка Кузьминки-Люблино. Во встрече приняли участие помощник председателя правительства Российской Федерации Игорь Артемьев, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, президент ЦСКА Алексей Митрюшин, популярный исполнитель Баста (Василий Вакуленко), первый заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА Светлана Хоркина и другие почётные гости.

В ходе встречи попечители клуба обсудили итоги 2020 года и обозначили планы развития на ближайшую перспективу. Главным итогом встречи стало решение об одобрении концепции строительства регбийной базы — тренировочного дома для ЦСКА, который будет построен на территории парка Кузьминки-Люблино.

Руководство Москвы, попечительский совет и администрация парка Кузьминки-Люблино единогласно приняли концепцию за основу. По словам президента клуба Алексея Митрюшина, уже в 2022 году ЦСКА планирует тренироваться и играть на этом поле в чемпионате России по регби. При этом продолжается работа по созданию главной регбийной арены ЦСКА в Мнёвниках.