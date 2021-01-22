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Скелетонист Александр Третьяков завоевал бронзу на этапе КМ в Кёнигзее

Скелетонист Александр Третьяков завоевал бронзу на этапе КМ в Кёнигзее
Другие / Прочие виды спорта 0
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Российский скелетонист Александр Третьяков стал бронзовым призёром седьмого этапа Кубка мира в Кёнигзее (Германия). Победителю, немцу Александеру Гасснеру, Третьяков уступил 0,13 секунды. Серебряным призёром стал представитель Южной Кореи Юн Сун Бин.

Россиянин Никита Трегубов показал седьмой результат, Даниил Романов — 18-й.

Ранее завершились соревнования женщин. Лучший результат из россиянок показала Елена Никитина, ставшая пятой. Победила немка Жаклин Лёллинг.

Скелетон. Кубок мира. Седьмой этап. Кёнигзее, Германия
Мужчины

1. Александер Гасснер (Германия) — 1.39,88
2. Юн Сун Бин (Южная Корея) — 1.39,92.
3. Александр Третьяков (Россия) — 1.40,01…
7. Никита Трегубов (Россия) — 1.40,34.
18. Даниил Романов (Россия) — 1.41,97.

Женщины

1. Жаклин Лёллинг (Германия) – 1.42,30.
2. Анна Фернштедт (Чехия) – 1.42,77.
3. Янин Флок (Австрия) – 1.42,93…
5. Елена Никитина (Россия) – 1.43,21…
16. Юлия Канакина (Россия) – 1.44,30.
17. Алёна Фролова (Россия) – 1.44,31.

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