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Скелетонист Александр Третьяков завоевал бронзу на этапе КМ в Кёнигзее

Российский скелетонист Александр Третьяков стал бронзовым призёром седьмого этапа Кубка мира в Кёнигзее (Германия). Победителю, немцу Александеру Гасснеру, Третьяков уступил 0,13 секунды. Серебряным призёром стал представитель Южной Кореи Юн Сун Бин.

Россиянин Никита Трегубов показал седьмой результат, Даниил Романов — 18-й.

Ранее завершились соревнования женщин. Лучший результат из россиянок показала Елена Никитина, ставшая пятой. Победила немка Жаклин Лёллинг.

Скелетон. Кубок мира. Седьмой этап. Кёнигзее, Германия

Мужчины

1. Александер Гасснер (Германия) — 1.39,88

2. Юн Сун Бин (Южная Корея) — 1.39,92.

3. Александр Третьяков (Россия) — 1.40,01…

7. Никита Трегубов (Россия) — 1.40,34.

18. Даниил Романов (Россия) — 1.41,97.

Женщины

1. Жаклин Лёллинг (Германия) – 1.42,30.

2. Анна Фернштедт (Чехия) – 1.42,77.

3. Янин Флок (Австрия) – 1.42,93…

5. Елена Никитина (Россия) – 1.43,21…

16. Юлия Канакина (Россия) – 1.44,30.

17. Алёна Фролова (Россия) – 1.44,31.