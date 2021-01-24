Гандболисты из Египта сыграли вничью со словенцами и вышли в четвертьфинал ЧМ-2021
Мужская сборная Египта сыграла вничью со словенцами и обеспечила себе выход в четвертьфинал чемпионата мира по гандболу. Матч третьего тура основного раунда в группе IV завершился со счётом 25:25 лучшим бомбардиром матча стал игрок хозяев Мохаммад Санад, в активе которого семь голевых бросков.
Ранее команда Беларуси нанесла поражение сборной Северной Македонии – 30:26. Обе команды ещё ранее потеряли шансы на выход в четвертьфинал.
В заключительном матче игрового дня встретятся команды России и Швеции. Для выхода в четвертьфинал россиянам нужна только победа. Шведов устроит ничья.
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Каир, Египет
Основной раунд. Группа IV. Третий тур
Словения — Египет — 25:25 (12:8).
Беларусь — Северная Македония — 30:26 (14:14).
ЧМ-2021 (м). Группа IV. 3-й тур
24 января 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Словения
Окончен
25 : 25
Египет
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