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Гандболисты из Египта сыграли вничью со словенцами и вышли в четвертьфинал ЧМ-2021

Гандболисты из Египта сыграли вничью со словенцами и вышли в четвертьфинал ЧМ-2021
Другие / Гандбол 0

Мужская сборная Египта сыграла вничью со словенцами и обеспечила себе выход в четвертьфинал чемпионата мира по гандболу. Матч третьего тура основного раунда в группе IV завершился со счётом 25:25 лучшим бомбардиром матча стал игрок хозяев Мохаммад Санад, в активе которого семь голевых бросков.

Ранее команда Беларуси нанесла поражение сборной Северной Македонии – 30:26. Обе команды ещё ранее потеряли шансы на выход в четвертьфинал.

В заключительном матче игрового дня встретятся команды России и Швеции. Для выхода в четвертьфинал россиянам нужна только победа. Шведов устроит ничья.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Каир, Египет
Основной раунд. Группа IV. Третий тур

Словения — Египет — 25:25 (12:8).

Беларусь — Северная Македония — 30:26 (14:14).

ЧМ-2021 (м). Группа IV. 3-й тур
24 января 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Словения
Окончен
25 : 25
Египет
ЧМ-2021 (м). Группа IV. 3-й тур
24 января 2021, воскресенье. 17:30 МСК
Беларусь
Окончен
30 : 26
Северная Македония
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