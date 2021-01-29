Сборная России по мини-футболу обыграла Армению в отборе на ЧЕ-2022

Сборная России по мини-футболу обыграла команду Армении со счётом 6:0 в стартовом матче третьего этапа квалификации чемпионата Европы 2022 года. Встреча группы 2 прошла в Щёлково (Московская область).

В составе российской команды дубль оформил Данил Давыдов (11-я и 23-я минуты), отличились также Николай Шистеров (11), Иван Чишкала (18), Робиньо (23) и Руслан Кудзиев (36).

В группе 2 выступают также сборные Грузии и Франции, которые 8 декабря сыграли между собой вничью со счётом 4:4. В следующем матче отборочного турнира сборная России 2 февраля сыграет с командой Грузии.

В третьем этапе отбора на чемпионат Европы принимают участие 32 сборные, разделённые на восемь групп по четыре участника в каждой. Восемь победителей групп и шесть лучших обладателей вторых мест получат прямые путёвки в финальную стадию, которая пройдёт с 19 января по 6 февраля 2022 года в Амстердаме и Гронингене.