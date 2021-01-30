Роман Репилов: этот RLF вместо надписи «Россия» выводит из себя

Российский саночник Роман Репилов, завоевавший третье золото чемпионата мира в карьере, рассказал, испытал ли неприятные чувства, когда на церемонии награждения в честь его победы не был поднят флаг России.

В связи с санкциями ВАДА российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Саночники выступают под названием Russian Luge Federation, или RLF. На церемонии награждения звучит гимн Международной федерации санного спорта (FIL).

«Этот RLF вместо надписи «Россия» выводит из себя. Сейчас состоялась церемония награждения, и было очень неприятно, когда звучал не наш гимн и висел не наш флаг. К сожалению, всё это уже в привычку входит, ведь на Олимпиаде в Южной Корее два года назад мы тоже выступали в нейтральном статусе. Сейчас уже всё не так чувствительно.

Каких-то особых эмоций после победы, признаться, и не испытываю. Даже радоваться сил нет, но хочу, чтобы все знали, что я рад. Планировал здесь выступить успешно, ехал сюда с одной целью — бороться за победу. Но сезон был очень тяжёлым, уже три месяца безвылазно сидим в Европе, никуда не выходим из отеля, поэтому эмоций вообще нет, жду не дождусь возвращения домой.

Несомненно, это одна из самых крутых побед в карьере. Хочу посвятить её семье. Представляю, как им было тяжело без меня несколько месяцев. Мои родные больше всех это золото заслужили", — приводит слова Репилова ТАСС.