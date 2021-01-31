Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Норвежка Венг, которую подрезали на финише в спринте: хотелось «включить Большунова»

Норвежка Венг, которую подрезали на финише в спринте: хотелось «включить Большунова»
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

В первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) шведка Линн Сван на выходе на финишную прямую подрезала норвежку Лотту Уднес Венг.

«Я в бешенстве. Не понимаю, как можно так себя вести. После финиша спросила: «Почему ты это сделала? Почему ты меня подрезала?». Мне хотелось «включить Большунова» и стукнуть её палкой, но не стала. Теперь понимаю, почему он так поступил», — приводит слова Венг NRK.

Напомним, на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) финн Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, после чего тот ударил его палкой. После финиша Александр врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. 25 января на Большунова подали заявление в финскую полицию. Александр и глава ФЛГР Елена Вяльбе публично извинились за скандальный инцидент.

Йони Мяки: я принимаю извинения Большунова
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021