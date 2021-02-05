Самая сексуальная спортсменка мира провела тренировку с футболистом «Боруссии» Д. Видео
В «Инстаграме» появилось видео, в котором показано, как немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт проводит совместную тренировку с футболистом дортмундской «Боруссии» Мануэлем Обафеми Аканджи. Напомним, в 2017 году издание Busted Coveragе признало Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира.
В видео Шмидт и Аканджи демонстрируют комплекс простых упражнений, которые следует выполнять после рабочего дня в офисе для поддержания формы.
Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» «Боруссии» (Дортмунд).
В 2017 году Алиса Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019 году спортсменка завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.
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