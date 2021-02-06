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Сноубордист Логинов выиграл соревнования в гигантском слаломе на этапе КМ в Челябинске

Российский сноубордист Дмитрий Логинов выиграл соревнования на этапе Кубка мира в Челябинской области. Логинов занял первое место в параллельном гигантском слаломе.

Второе место занял россиянин Игорь Слуев. Тройку лучших замкнул итальянец Мирко Феличетти.

Остальные представители России выбыли на ранних стадиях. Так, в 1/8 финала вылетели Дмитрий Сарсембаев, Вик Уайлд, Андрей Соболев и Дмитрий Карлагачёв.

В соревнованиях женщин победительницей стала Рамона Хофмастер из Германии. В тройку призёров также вошли Шайен Лош (Германия) и Сабине Шоффман (Австрия). Лучшей среди россиянок была Милена Быкова, она заняла пятое место.

Сноуборд. Кубок мира. Челябинск (Россия)

1. Дмитрий Логинов (Россия)

2. Игорь Слуев (Россия)

3. Мирко Феличетти (Италия)