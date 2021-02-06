Сноубордист Логинов выиграл соревнования в гигантском слаломе на этапе КМ в Челябинске
Российский сноубордист Дмитрий Логинов выиграл соревнования на этапе Кубка мира в Челябинской области. Логинов занял первое место в параллельном гигантском слаломе.
Второе место занял россиянин Игорь Слуев. Тройку лучших замкнул итальянец Мирко Феличетти.
Остальные представители России выбыли на ранних стадиях. Так, в 1/8 финала вылетели Дмитрий Сарсембаев, Вик Уайлд, Андрей Соболев и Дмитрий Карлагачёв.
В соревнованиях женщин победительницей стала Рамона Хофмастер из Германии. В тройку призёров также вошли Шайен Лош (Германия) и Сабине Шоффман (Австрия). Лучшей среди россиянок была Милена Быкова, она заняла пятое место.
Сноуборд. Кубок мира. Челябинск (Россия)
1. Дмитрий Логинов (Россия)
2. Игорь Слуев (Россия)
3. Мирко Феличетти (Италия)
Логинов и Надыршина выиграли командную бронзу этапа КМ в параллельном слаломе
Рекомендуем вам
- 6 февраля 2021
-
13:14
-
09:46
-
00:57
- 5 февраля 2021
-
23:29
-
23:14
-
22:01
-
21:53
-
21:38
-
20:58
-
20:48
-
20:10
-
19:46
-
18:49
-
18:23
-
15:59
-
15:00
-
14:22
-
13:35
-
13:28
-
13:04
-
13:00
-
11:27
-
10:16
-
09:18
- 4 февраля 2021
-
20:54
-
20:13
-
18:32
-
16:26
-
16:04
-
14:17
-
13:30
-
11:28
-
11:05
-
10:09
- 3 февраля 2021
-
22:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам