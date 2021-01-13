Логинов и Надыршина выиграли командную бронзу этапа КМ в параллельном слаломе

Российские сноубордисты Дмитрий Логинов и София Надыршина завоевали бронзовые медали в соревнованиях смешанных команд в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Бад-Гаштайне (Австрия).
Первенствовали австрийцы Андреас Проммеггер и Клаудиа Риглер, на 1,48 секунды опередившие в главном финале немцев Штефана Баумейстера и Чейну Лох. Логинов и Надыршина в малом финале были быстрее австрийцев Бенджамина Карла и Даниэлы Ульбинг на 1,35 секунды.
В соревнованиях приняли участие ещё две российские команды: Андрей и Наталья Соболевы дошли до четвертьфинала и заняли шестое место, Игорь Слуев и Анастасия Курочкина завершили борьбу на стадии 1/8 финала, они девятые.
Накануне Надыршина выиграла параллельный слалом в соревнованиях женщин, у мужчин Логинов стал вторым.
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