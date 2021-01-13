Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Логинов и Надыршина выиграли командную бронзу этапа КМ в параллельном слаломе

Логинов и Надыршина выиграли командную бронзу этапа КМ в параллельном слаломе
Другие / Прочие виды спорта 0

Российские сноубордисты Дмитрий Логинов и София Надыршина завоевали бронзовые медали в соревнованиях смешанных команд в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Бад-Гаштайне (Австрия).

Первенствовали австрийцы Андреас Проммеггер и Клаудиа Риглер, на 1,48 секунды опередившие в главном финале немцев Штефана Баумейстера и Чейну Лох. Логинов и Надыршина в малом финале были быстрее австрийцев Бенджамина Карла и Даниэлы Ульбинг на 1,35 секунды.

В соревнованиях приняли участие ещё две российские команды: Андрей и Наталья Соболевы дошли до четвертьфинала и заняли шестое место, Игорь Слуев и Анастасия Курочкина завершили борьбу на стадии 1/8 финала, они девятые.

Накануне Надыршина выиграла параллельный слалом в соревнованиях женщин, у мужчин Логинов стал вторым.

Сноубордистка Надыршина победила в параллельном слаломе на этапе Кубка мира
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021