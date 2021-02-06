Ретивых завоевал серебряную медаль в спринте на этапе КМ в Ульрисехамне

На этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) состоялась мужская спринтерская гонка. Победителем гонки стал швед Оскар Свенссон. Второе место занял россиянин Глеб Ретивых, уступивший сопернику всего 0,4 секунды. Тройку лучших замкнул итальянец Федерико Пеллегрино.

В финальной гонке принимал участие россиянин Сергей Устюгов и завершил её на шестом месте.

Многие ведущие лыжники решили пропустить этап Кубка мира в Ульрисехамне из-за скорого старта чемпионата мира по лыжным гонкам. Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта.