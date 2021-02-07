Сноубордист Логинов победил в параллельном слаломе на домашнем этапе Кубка мира
Россиянин Дмитрий Логинов стал первым в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду, который проходит в Челябинской области на курорте «Банное».
В финале спортсмен победил соотечественника, Степана Наумова. Россиянин Андрей Соболев в заезде за бронзовую медаль одолел швейцарца Дарио Кавицеля. Ещё одному российскому сноубордисту, Дмитрию Сарсембаеву, не удалось финишировать в четвертьфинале. Дмитрий Карлагачев выбыл на 1/8 стадии финала.
Среди женщин победительницей стала представительница Швейцарии Жюли Цогг, второй стала Шайенн Лох из Германии, в тройку лучших вошла также японка Томока Такэути. Россиянки Софья Надыршина и Наталья Соболева выбыли в четвертьфинале, Мария Волгина и Анастасия Курочкина — на 1/8 стадии финала.
Сноубордист Логинов выиграл соревнования в гигантском слаломе на этапе КМ в Челябинске
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